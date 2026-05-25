Война на истощение: удары по тылу, фронт и глобальные последствия

Война входит в фазу усиленного взаимного давления на тыловую инфраструктуру

Украина системно расширяет кампанию ударов по российской нефтяной логистике: подтверждено поражение НПЗ в Ярославле – примерно в 700 км от украинской территории, а также зафиксирована серия предварительных ударов по российским нефтяным объектам в течение мая. Эта кампания уже имеет практический эффект – в частности, проявляется в топливных ограничениях в оккупированном Крыму и росте уязвимости российского тыла.

Наиболее напряженными остаются Покровское, Гуляйпольское, Лиманское и Константиновское направления.

США одобрили потенциальную продажу Украине оборудования и поддержки для систем Hawk на сумму 108,1 млн долларов США, что должно усилить среднее звено украинской системы противовоздушной обороны.

Одновременно НАТО пытается перераспределить финансовую нагрузку в рамках механизма PURL, поскольку сейчас значительная часть закупок американского вооружения для Украины финансируется ограниченным кругом европейских союзников.

Переговорный трек фактически остается замороженным из-за отсутствия существенного прогресса. Позиция США остается условной: Вашингтон декларирует готовность вернуться к более активному переговорному процессу только в случае появления реалистичных предпосылок для результата.

Это означает, что текущая дипломатическая пауза не является движением к миру, а скорее отражает отсутствие приемлемой переговорной конфигурации на нынешнем этапе.

Враг продолжает совмещать фронтовое давление с ударами по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, использованием химических инцидентов и проведением информационных операций.

Отдельно следует обратить внимание на сообщение о первом подтвержденном применении российского дрона Shahed/"Гарпия-А1" в Мали – это может свидетельствовать о постепенном распространении российского опыта ведения дроновой войны за пределы украинского театра боевых действий.

Кабинет Министров Украины ужесточил правила бронирования работников критически важных предприятий, привязав критерии уровня оплаты труда. Национальный банк Украины также ужесточил требования к безопасности онлайн-платежей.

Положительным индикатором стала зафиксированная положительная миграционная динамика – количество въездов в Украину в 2026 году превысило количество выездов. В то же время, этот показатель требует осторожной интерпретации и дальнейшего наблюдения для оценки его устойчивости.

Текущая ситуация характеризуется не приближением к деэскалации, а переходом войны к более сложной фазе. Фронтовое истощение все больше сочетается с ударами по стратегической инфраструктуре, борьбой за устойчивость систем ПВО, давлением на экономику войны и информационно-дипломатическим противостоянием.

Для Украины ключевыми задачами остаются сохранение темпа влияния на российскую военно-экономическую базу, усиление системы противовоздушной обороны и более равномерное участие союзников в финансировании оборонной поддержки.