15 млн грн госимущества: на Тернопольщине провернули масштабную схему

Сотрудники ГБР во взаимодействии со Службой безопасности разоблачили должностного лица Монастырисского городского совета на незаконных регистрационных действиях с государственным имуществом

По данным следствия, в феврале 2022 года руководитель регистрационного подразделения совершил неправомерные регистрационные действия и оформил по частным структурам право собственности на объекты незавершенного строительства, расположенные на территории оборонного предприятия.

Следователи установили, что должностное лицо, точно зная об отсутствии законных оснований, внесло ложные сведения в государственный реестр. В дальнейшем он предпринимал дополнительные действия, направленные на выбытие имущества из государственной собственности.

Речь идет о трех земельных участках общей площадью около 1,4 га, стоимость которых превышает 15 миллионов гривен.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины – несанкционированные действия с обрабатываемой информацией в автоматизированных системах.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Следствие проверяет возможное получение неправомерной выгоды и устанавливает других причастных лиц.

