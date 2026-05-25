12:23  25 мая
На Львовщине на трассе столкнулись два кроссовера: погибли три человека
09:26  25 мая
Появилось видео с ТЦК в Тернополе, где погиб мужчина
07:52  25 мая
Больше недели в горах без еды: в Румынии спасли украинца
UA | RU
UA | RU
25 мая 2026, 11:37

15 млн грн госимущества: на Тернопольщине провернули масштабную схему

25 мая 2026, 11:37
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ГБР во взаимодействии со Службой безопасности разоблачили должностного лица Монастырисского городского совета на незаконных регистрационных действиях с государственным имуществом

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, в феврале 2022 года руководитель регистрационного подразделения совершил неправомерные регистрационные действия и оформил по частным структурам право собственности на объекты незавершенного строительства, расположенные на территории оборонного предприятия.

Следователи установили, что должностное лицо, точно зная об отсутствии законных оснований, внесло ложные сведения в государственный реестр. В дальнейшем он предпринимал дополнительные действия, направленные на выбытие имущества из государственной собственности.

Речь идет о трех земельных участках общей площадью около 1,4 га, стоимость которых превышает 15 миллионов гривен.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины – несанкционированные действия с обрабатываемой информацией в автоматизированных системах.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Следствие проверяет возможное получение неправомерной выгоды и устанавливает других причастных лиц.

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности совместно с БЭБ и при содействии Министра обороны Украины разоблачила масштабную схему хищения средств. Речь идет о государственных закупках для ВСУ. Дельцы искусственно удешевили себе стоимость товаров, а полученную разницу забрали себе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область ГБР схема имущество СБУ
Теракт в Одессе: СБУ возбудила дело по факту взрыва автомобиля
24 мая 2026, 15:45
Требовал $12 тыс. за закрытие дела: в Мукачево задержали скандального адвоката
22 мая 2026, 14:23
Воровал деньги и проигрывал в казино: в Днепре осудили эксфинансиста боевой бригады
22 мая 2026, 08:39
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Вражеский дрон атаковал микрорайон Корабел в Херсоне: есть пострадавший
25 мая 2026, 15:51
Херсонская волонтёр Елена Тарасенко, которая спасала людей из оккупации, получила тяжёлые ранения
25 мая 2026, 15:33
Ракетный удар по Дергачам: произошел пожар, есть погибшие
25 мая 2026, 14:55
На Волыни судят директоров училища за убытки более 1,4 миллиона на теплоэнергию
25 мая 2026, 14:40
На Тернопольщине во время отдыха на пруду погиб 22-летний рыбак
25 мая 2026, 14:14
В Киеве женщина "продавала" мужчинам выезд за границу
25 мая 2026, 13:55
Ракетный удар по Днепру: трое раненых, двое в тяжелом состоянии
25 мая 2026, 13:34
Массовое отравление после поминок: на Николаевщине госпитализировали 13 человек
25 мая 2026, 13:24
Під виглядом кур'єрів: у Києві двоє чоловіків підпалили BMW столичного бізнесмена
25 мая 2026, 12:52
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
25 мая 2026, 12:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Все блоги »