25 мая 2026, 11:54

Новый российский БпЛА "Герань-4": ГУР раскрыло характеристики

Фото: из открытых источников
Главное управление разведки Минобороны опубликовало интерактивную 3D-модель, составные части и данные о компонентной базе нового российского реактивного ударного БПЛА "Герань-4"

Как информирует RegioNews, данные опубликованы на портале War&Sanctions.

По данным ГУР, Россия стала применять этот дрон как ответ на эффективность украинских БПЛА-перехватчиков. Подготовка к серийному производству "Герань-4", по оценкам разведки, должна завершиться к январю 2026 года.

В ведомстве отмечают, что первые испытательные пуски производились с дронопорта "Приморск" в Орловской области РФ и с территории бывшего Донецкого аэропорта. В мае 2026 года противник приступил к боевому применению этих БпЛА для ударов по территории Украины.

"Герань-4" имеет новый планер с улучшенной аэродинамикой, усиленную конструкцию и турбореактивный двигатель большей тяги. В ГУР сообщают об использовании двух типов двигателей китайского производства – Telefly LX-WP-160 и Telefly TF-TJ2000A.

По характеристикам, дрон может:

  • развивать скорость до 500 км/ч,
  • совершать маневры на скорости 300-400 км/ч,
  • подниматься на высоту до 5000 метров.

Он способен нести боевую часть массой 50-90 кг на расстояние до 450 км.

Также отмечается, что бортовая система управления и электронная база остаются подобными предыдущим российским БПЛА производства АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга".

"Раскрывая новые российско-иранские разработки, ГУР МО Украины в который раз напоминает: террор не имеет границ, а вернуть стабильность в мир можно только путем лишения россии доступа к технологиям, которые агрессор использует для ведения преступной войны", – отметили в разведке.

Напомним, ранее ГУР МО показало эксклюзивные кадры апрельской спецоперации во временно оккупированном Крыму. Точными ударами были выведены из строя грузовые эшелоны, перевозившие критически важное для оккупационных войск горючее и тяжелую бронетехнику.

25 мая 2026
