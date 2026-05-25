Новый российский БпЛА "Герань-4": ГУР раскрыло характеристики

По данным ГУР, Россия стала применять этот дрон как ответ на эффективность украинских БПЛА-перехватчиков.

По данным ГУР, Россия стала применять этот дрон как ответ на эффективность украинских БПЛА-перехватчиков. Подготовка к серийному производству "Герань-4", по оценкам разведки, должна завершиться к январю 2026 года.

В ведомстве отмечают, что первые испытательные пуски производились с дронопорта "Приморск" в Орловской области РФ и с территории бывшего Донецкого аэропорта. В мае 2026 года противник приступил к боевому применению этих БпЛА для ударов по территории Украины.

"Герань-4" имеет новый планер с улучшенной аэродинамикой, усиленную конструкцию и турбореактивный двигатель большей тяги. В ГУР сообщают об использовании двух типов двигателей китайского производства – Telefly LX-WP-160 и Telefly TF-TJ2000A.

По характеристикам, дрон может:

развивать скорость до 500 км/ч,

совершать маневры на скорости 300-400 км/ч,

подниматься на высоту до 5000 метров.

Он способен нести боевую часть массой 50-90 кг на расстояние до 450 км.

Также отмечается, что бортовая система управления и электронная база остаются подобными предыдущим российским БПЛА производства АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга".

"Раскрывая новые российско-иранские разработки, ГУР МО Украины в который раз напоминает: террор не имеет границ, а вернуть стабильность в мир можно только путем лишения россии доступа к технологиям, которые агрессор использует для ведения преступной войны", – отметили в разведке.

