Утром 25 мая российские войска нанесли массированный авиаудар по Краматорску Донецкой области, сбросив на город пять управляемых авиабомб "ФАБ-250"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Краматорский горсовет.

Под ударом оказались районы многоквартирной застройки и гражданская инфраструктура.

По предварительным данным, в результате обстрела ранения получили три человека – две женщины и мужчина.

Повреждены 14 многоквартирных домов, учебное заведение, а также административные здания.

На местах ударов работают соответствующие службы и коммунальные аварийные бригады, которые ликвидируют последствия атаки.

Напомним, утром 25 мая россияне ударили по Павлограду на Днепропетровщине. Повреждена многоэтажка, возник пожар.