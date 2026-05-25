Появилось видео с ТЦК в Тернополе, где погиб мужчина

В Тернополе правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти мужчины, погибшего в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко, передает RegioNews.

По его словам, следователи рассматривают все версии происшествия и проверяют полную цепь обстоятельств – с момента прибытия мужчины в ТЦК, его пребывания в помещении и до произошедшего впоследствии инцидента.

"Понимаю общественный резонанс. В соцсетях уже распространяются непроверенные версии, слухи и предположения по поводу обстоятельств смерти мужчины. Именно поэтому, с разрешения следователя, прокурора и соответствующих органов, обнародуем фрагмент видео инцидента", – сказал Зюбаненко.

На обнародованных данных видеонаблюдения видно, как мужчина заходит в помещение в сопровождении военнослужащих, покидает личные вещи и направляется в туалет, после чего через несколько секунд раздается выстрел.

Следствие проверяет ряд версий, в том числе происхождение оружия. По предварительной информации, пистолет мог находиться в рюкзаке мужчины.

"Следствие будет проводиться объективно и в полной мере, ведь нужно выяснить все причины и последствия этого события", – подчеркнул Зюбаненко.

Во время осмотра происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства. В полиции призывают не распространять непроверенную информацию и дождаться выводов следствия.

Напомним, в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.