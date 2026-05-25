В Киеве из-за массированной российской атаки 24 мая повреждено около 300 объектов

В Шевченковском и Подольском районах Киева продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов. К восстановительным работам привлечены около 100 работников ГСЧС

По его словами, в столице зафиксировано

По его словами, в столице зафиксировано повреждение около 300 объектов. Больше всего пострадал жилищный фонд – повреждения получили почти 150 частных и многоэтажных домов.

Зеленский добавил, что в результате вчерашнего обстрела пострадали шесть областей Украины.

Глава государства отметил, ужесточение системы противовоздушной обороны остается приоритетом.

"Защиты должно быть больше: поддержка ПВО – это ежедневный приоритет внешнеполитической работы Украины на всех уровнях. И обязательно давление на агрессора должно быть и ответственность за все эти удары", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру.

Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль. В результате атаки на Киев было повреждено здание Кабмина.

Ранее в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших от массированной атаки на Киев возросло до 87 человек, среди которых трое несовершеннолетних.