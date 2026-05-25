12:23  25 мая
На Львовщине на трассе столкнулись два кроссовера: погибли три человека
09:26  25 мая
Появилось видео с ТЦК в Тернополе, где погиб мужчина
07:52  25 мая
Больше недели в горах без еды: в Румынии спасли украинца
UA | RU
UA | RU
25 мая 2026, 10:49

В Киеве из-за массированной российской атаки 24 мая повреждено около 300 объектов

25 мая 2026, 10:49
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

В Шевченковском и Подольском районах Киева продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов. К восстановительным работам привлечены около 100 работников ГСЧС

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словами, в столице зафиксировано повреждение около 300 объектов. Больше всего пострадал жилищный фонд – повреждения получили почти 150 частных и многоэтажных домов.

Зеленский добавил, что в результате вчерашнего обстрела пострадали шесть областей Украины.

Глава государства отметил, ужесточение системы противовоздушной обороны остается приоритетом.

"Защиты должно быть больше: поддержка ПВО – это ежедневный приоритет внешнеполитической работы Украины на всех уровнях. И обязательно давление на агрессора должно быть и ответственность за все эти удары", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру.

Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль. В результате атаки на Киев было повреждено здание Кабмина.

Ранее в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших от массированной атаки на Киев возросло до 87 человек, среди которых трое несовершеннолетних.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Шевченковский район Подольский район война атака ликвидация ГСЧС спасатели повреждения
Россияне ударили по Павлограду: повреждена многоэтажка, возник пожар
25 мая 2026, 09:59
Россияне атаковали дронами Чернигов: возникли пожары
25 мая 2026, 09:17
Вражеские атаки на Харьковщину: пострадали 18 человек, в том числе 5-летний ребенок
25 мая 2026, 09:10
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Вражеский дрон атаковал микрорайон Корабел в Херсоне: есть пострадавший
25 мая 2026, 15:51
Херсонская волонтёр Елена Тарасенко, которая спасала людей из оккупации, получила тяжёлые ранения
25 мая 2026, 15:33
Ракетный удар по Дергачам: произошел пожар, есть погибшие
25 мая 2026, 14:55
На Волыни судят директоров училища за убытки более 1,4 миллиона на теплоэнергию
25 мая 2026, 14:40
На Тернопольщине во время отдыха на пруду погиб 22-летний рыбак
25 мая 2026, 14:14
В Киеве женщина "продавала" мужчинам выезд за границу
25 мая 2026, 13:55
Ракетный удар по Днепру: трое раненых, двое в тяжелом состоянии
25 мая 2026, 13:34
Массовое отравление после поминок: на Николаевщине госпитализировали 13 человек
25 мая 2026, 13:24
Під виглядом кур'єрів: у Києві двоє чоловіків підпалили BMW столичного бізнесмена
25 мая 2026, 12:52
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
25 мая 2026, 12:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Все блоги »