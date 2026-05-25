Больше недели в горах без еды: в Румынии спасли украинца

В горах Марамуреш в Румынии спасатели эвакуировали обессиленного 30-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек границу

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По информации румынской службы спасения, вызов поступил от друга семьи пострадавшего. Он сообщил, что украинец оказался в сложных условиях в горной местности, имеет проблемы со здоровьем и нуждается в срочной помощи.

Поисковая операция продолжалась всю ночь, и только утром спасатели смогли обнаружить мужчину. Из-за сложного и труднодоступного рельефа к операции привлекли вертолет.

По предварительным данным, мужчина бродил по горам более недели и не употреблял пищи минимум четыре дня. Ему предоставили первую медицинскую помощь и эвакуировали из горной местности.

Сейчас украинец находится под наблюдением врачей.

Напомним, в Черновицкой области попытка незаконного пересечения госграницы завершилась трагедией. Вблизи поселка Красноильск пограничники обнаружили тело 47-летнего мужчины, пытавшегося бежать в Румынию. По предварительному заключению признаков насильственной смерти не выявили.