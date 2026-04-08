На Закарпатье мать "сдала детей" в аренду для попрошайничества за $1000

Фото: Прокуратура Украины

На Закарпатье 32-летняя жительница села Ильница Хустского района за 1000 долларов США "сдала в аренду" на две недели двух своих детей – 11-летнего мальчика и 5-летнюю девочку

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, детей должны были использовать для попрошайничества в другом регионе.

Женщина самостоятельно искала "покупателей" через знакомых и мессенджеры. Ее задержали неподалеку от Иршавы сразу после получения денег.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 149 УК Украины – торговля людьми, совершенная в отношении малолетних с использованием их уязвимого состояния.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залогу почти 1 млн грн. Подозреваемая находится под стражей.

У женщины есть еще один ребенок – 8-летняя дочь. Прокуратура уже инициировала вопрос о лишении ее родительских прав. Дети изъяты из семьи, сейчас они находятся в больнице под наблюдением медиков.

Напомним, в Хмельницкой области отец продал 14-летнего сына за 2000 гривен. Следователи открыли уголовное производство. Фигуранту уже сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.