08 апреля 2026, 14:20

Квартира за $400 000, часть ЖК и элитные авто: как живет семья судьи из Мукачево

Коллаж: hromadske
Семья обычного мукачевского судьи Руслана Иваницкого накопила более 30 объектов недвижимости, среди которых квартира в столичном ЖК Signature, собственный ресторан, гостиница и часть жилого комплекса

Об этом говорится в расследовании hromadske, передает RegioNews.

По данным журналистов, часть имущества приобретена по цене, значительно ниже рыночной.

Квартира в Киеве площадью 104 м², купленная мамой судьи Анной Иваницкой, стоила 3,6 млн. грн. Хотя рыночная минимальная стоимость должна составлять более 14 млн грн.

"Это невозможная цена. Ну, то есть, если бы мы даже говорили не о конкретном ЖК, а просто о улице. Улица Мечникова – одна из самых дорогих улиц в Украине, потому что там очень классная инфраструктура. Там цена в старом фонде в 2023 году была 1500-2000 долларов за метр суперна 2000 долларов за метр квадратный, если там какие-то. была 2500-3000 долларов", – объяснил риелтор Алексей Гнучих.

По официальным данным, Анна Иваницкая за более чем 26 лет заработала менее 12 млн грн.

Доходы женщины, согласно данным Госреестра физлиц, подсчитали в этом году в Общественном совете добродетели после того, как сын Анны, судья Мукачевского горрайонного суда Руслан Иваницкий в 2026 году начал проходить собеседование в ВККС на соответствие занимаемой должности судьи.

Кроме недвижимости, семья имеет дорогие автомобили – BMW X7 2025, BMW 530D 2020 и Range Rover Sport 2024, а также активно инвестирует в строительство жилых комплексов на Закарпатье.

Кроме того, журналисты выяснили, что часть принадлежащих судье помещений использовалась для сдачи в аренду и когда-то фигурировала в уголовном производстве через подпольный игорный бизнес.

Журналисты hromadske отмечают, что судья Руслан Иваницкий на запросы о своем имуществе не ответил, а часть семьи не комментирует деятельность.

Напомним, семья Тараса Ткача, руководителя Ровенской АЭС, фигурирующего в так называемых "Пленках Миндича", инвестировала в имение под Киевом, приобрела пентхаус в столице и собрала коллекцию автомобилей, среди которых BMW X7 за более 140 тыс. долларов.

