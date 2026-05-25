Пожар произошел в воскресенье, 24 мая, в Хаджибейском районе Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Малишевского возникло возгорание в пристройке к зданию ресторана. Из-за сильного задымления на локации спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в 20:52, не дав огню распространиться на основное помещение заведения.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Для ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 24 спасателя и 6 единиц техники.

