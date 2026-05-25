Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел после того, как пьяный парень облокотился на стенд с ценами и, повалил его на пол, стал бить ногой. Администратор супермаркета сделал покупателю замечания, в ответ на это тот устроил драку, нецензурно выражался, перевернул еще один торговый стенд и пытался кулаком разбить дверь.

Правоохранители задержали нарушителя на месте. Проверка на приборе "Драгер" показала, что в крови парня было 2,35 промилле алкоголя, что свидетельствует о состоянии сильного опьянения.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ему грозит до 5 лет ограничение свободы.

