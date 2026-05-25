Авария произошла в Казатине 23 мая около 19:30 на улице Единства

Водитель авто BMW не выбрал безопасную скорость и наехал на канализационный люк. От удара часть люка вылетела и попала в лобовое стекло другого BMW, двигавшегося сзади.

Из-за этого во втором автомобиле сработали подушки безопасности и 27-летний водитель потерял контроль над машиной, съехал с дороги и въехал на территорию частного домовладения, где врезался в стоявший во дворе Nissan.

В результате аварии 27-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали. У него взяли образцы крови для проверки состояния опьянения. Авто изъяли и поместили на арестплощадку.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители назначили ряд экспертиз по установлению всех деталей происшествия.

