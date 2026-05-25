Фото: ГСЧС

Трагедия произошла 24 мая в городе Хмельник Винницкой области. В реке Южный Буг утонул 14-летний мальчик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По предварительной информации, подросток пошел купаться вместе с друзьями и пропал из виду.

Отмечается, что место пропажи ребенка – участок реки глубиной более двух метров с течением.

Сначала спасатели искали парня на лодке, однако это не дало результатов. К поискам привлекли специалистов группы подводного разминирования и специальных работ.

Ребенка обнаружили в 20 метрах от берега и на глубине почти три метра.

Напомним, утром 24 мая на Прикарпатье из реки Ворона получили тело женщины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.