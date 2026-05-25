На Волыни авто съехало в пруд: погибли два человека
В Ковельском районе Волынской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Авария произошла 23 мая около 1:00 в селе Глухи.
По предварительным данным следствия, водитель автомобиля ЗАЗ, 2001 года рождения, не справился с управлением и уехал в пруд.
В результате ДТП погибли водитель и его пассажир - местный житель 2002 года рождения.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.
По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.
