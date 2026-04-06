На Закарпатье ликвидировали два канала незаконной переправки лиц в Венгрию

В обоих случаях переправщики планировали доставлять клиентов через реку Тиса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Первый канал разоблачили сотрудники главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с СБУ и Нацполицией, при поддержке спецподразделения "ДОЗОР". Организаторами схемы оказались жители Закарпатья.

Злоумышленники планировали переправить мужчин через Тису, не сообщив, что на выбранном отрезке глубина реки достигает 7 метров. Стоимость "услуг" составляла 11 000 долларов.

Второй канал также ликвидировали оперативные сотрудники Мукачевского отряда совместно с представителями СБУ и Нацполиции при силовой поддержке пограничников отдела "Лужанка" и спецподразделения "ДОЗОР" под процессуальным руководством прокуратуры.

Во втором случае переправителем оказался житель Тернопольщины. Он за 34 000 долларов обещал организовать побег для трех мужчин призывного возраста из Киевской, Закарпатской и Донецкой областей.

Как сообщалось, на Закарпатье задержали троих мужчин, которые пытались бежать в Словакию. Мужчины просто отправились в сторону границы и приблизились к ней на 400 метров.