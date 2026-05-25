Удар по Павлограду: количество пострадавших возросло, среди них – ребенок
Известно о пяти пострадавших в результате утренней атаки на Павлоград 25 мая
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
"Уже пятеро пострадавших в Павлограде. Среди них – 6-летний мальчик. Ребенок на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что госпитализированы трое взрослых. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Напомним, в результате удара по Павлограду повреждена многоэтажка, возник пожар.
25 мая 2026
