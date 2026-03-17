"Теневые" рейсы в ЕС: на Закарпатье разоблачили схему продажи билетов "в черную"

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

Речь идет о компании-перевозчике, которая осуществляла регулярные рейсы из Украины в страны Европейского Союза, в частности Чехию, Польшу и Словакию, а также в обратном направлении.

По данным следствия, билеты через официальные кассы автостанций почти не реализовывались. Вместо этого пассажиры бронировали места онлайн через подконтрольных предпринимателей, а оплату за проезд осуществляли наличными водителям во время посадки – преимущественно вне автостанций.

Часть расчетов производилась в иностранной валюте. Вырученные средства не отражались в бухгалтерской и налоговой отчетности. По оперативной информации, по такой схеме только в сутки могли продавать до сотни билетов. Общее количество пассажиров на протяжении 2024-2026 годов составляет около 200 тысяч человек.

В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски, в том числе на территории автостанции. Изъята наличность:

более 10 тысяч долларов США,

около 30 тысяч евро,

почти 20 тысяч чешских крон,

15 тысяч гривен.

Также изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, документация, записи о продаже билетов и черновые заметки.

Кроме того, правоохранители осмотрели автобус, которым совершали рейсы в Чехию. В транспортном средстве обнаружили документы по перевозке пассажиров, почти 20 тысяч гривен, более 4 тысяч чешских крон, а также мобильный телефон с данными о выполненных рейсах.

Предварительная правовая квалификация – ч. 1 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем).

Напомним, в Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении семи работников АО "Укрзализныця". Участники схемы организовали перевозку пассажиров без надлежащего оформления проездных документов. За один билет они получали от 300 до 500 евро, которые разделяли между собой.