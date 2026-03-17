"Теневые" рейсы в ЕС: на Закарпатье разоблачили схему продажи билетов "в черную"
Закарпатская областная прокуратура разоблачила схему уклонения от уплаты налогов при организации международных автобусных перевозок
Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.
Речь идет о компании-перевозчике, которая осуществляла регулярные рейсы из Украины в страны Европейского Союза, в частности Чехию, Польшу и Словакию, а также в обратном направлении.
По данным следствия, билеты через официальные кассы автостанций почти не реализовывались. Вместо этого пассажиры бронировали места онлайн через подконтрольных предпринимателей, а оплату за проезд осуществляли наличными водителям во время посадки – преимущественно вне автостанций.
Часть расчетов производилась в иностранной валюте. Вырученные средства не отражались в бухгалтерской и налоговой отчетности. По оперативной информации, по такой схеме только в сутки могли продавать до сотни билетов. Общее количество пассажиров на протяжении 2024-2026 годов составляет около 200 тысяч человек.
В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски, в том числе на территории автостанции. Изъята наличность:
- более 10 тысяч долларов США,
- около 30 тысяч евро,
- почти 20 тысяч чешских крон,
- 15 тысяч гривен.
Также изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, документация, записи о продаже билетов и черновые заметки.
Кроме того, правоохранители осмотрели автобус, которым совершали рейсы в Чехию. В транспортном средстве обнаружили документы по перевозке пассажиров, почти 20 тысяч гривен, более 4 тысяч чешских крон, а также мобильный телефон с данными о выполненных рейсах.
Предварительная правовая квалификация – ч. 1 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем).
Напомним, в Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении семи работников АО "Укрзализныця". Участники схемы организовали перевозку пассажиров без надлежащего оформления проездных документов. За один билет они получали от 300 до 500 евро, которые разделяли между собой.