17 марта 2026, 08:22

$7 тысяч за "тихую" службу: ГБР разоблачило схему в Нацгвардии

17 марта 2026, 08:22
Фото: ДБР
Сотрудники ГБР совместно и с СБУ разоблачили перевод военных Нацгвардии на небоевые должности за деньги

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, к схеме причастны бывший военный, ныне находящийся на пенсии, а также двое действующих военнослужащих Нацгвардии. Они подыскивали военных, которые по разным причинам хотели сменить место службы, и предлагали "решить вопрос" за вознаграждение.

В частности, один из военнослужащих после ранений на фронте имел конфликт с командиром из-за отказа предоставить отпуск для лечения. Он стремился перевестись в другую часть в Киеве, чтобы иметь возможность проходить медицинские обследования.

Узнав ситуацию, бывший военный предложил ему помощь за деньги и привлек к реализации двух действующих нацгвардейцев. За свои "услуги" фигуранты определили сумму в 6 тысяч долларов. Впоследствии они потребовали еще тысячу долларов, объясняя это дополнительными затратами.

После получения средств участники схемы начали оформлять перевод военнослужащего в одну из частей в столице.

Правоохранители задокументировали оба эпизода передачи денег, а также дальнейшее движение и распределение средств между участниками.

Всем фигурантам сообщили о подозрении.

Напомним, в Днепропетровской области военные подделали справки о больных родственниках для увольнения со службы. Правоохранители завершили расследование по делу, обвинительные акты направлены в суд.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
