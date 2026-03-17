Сотрудники ГБР совместно и с СБУ разоблачили перевод военных Нацгвардии на небоевые должности за деньги

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, к схеме причастны бывший военный, ныне находящийся на пенсии, а также двое действующих военнослужащих Нацгвардии. Они подыскивали военных, которые по разным причинам хотели сменить место службы, и предлагали "решить вопрос" за вознаграждение.

В частности, один из военнослужащих после ранений на фронте имел конфликт с командиром из-за отказа предоставить отпуск для лечения. Он стремился перевестись в другую часть в Киеве, чтобы иметь возможность проходить медицинские обследования.

Узнав ситуацию, бывший военный предложил ему помощь за деньги и привлек к реализации двух действующих нацгвардейцев. За свои "услуги" фигуранты определили сумму в 6 тысяч долларов. Впоследствии они потребовали еще тысячу долларов, объясняя это дополнительными затратами.

После получения средств участники схемы начали оформлять перевод военнослужащего в одну из частей в столице.

Правоохранители задокументировали оба эпизода передачи денег, а также дальнейшее движение и распределение средств между участниками.

Всем фигурантам сообщили о подозрении.

