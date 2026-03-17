17 березня 2026, 12:19

"Тіньові" рейси до ЄС: на Закарпатті викрили схему продажу квитків "у чорну"

17 березня 2026, 12:19
Фото: Прокуратура України
Закарпатська обласна прокуратура викрила схему ухилення від сплати податків під час організації міжнародних автобусних перевезень

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Йдеться про компанію-перевізника, яка здійснювала регулярні рейси з України до країн Європейського Союзу, зокрема Чехії, Польщі та Словаччини, а також у зворотному напрямку.

За даними слідства, квитки через офіційні каси автостанцій майже не реалізовувалися. Натомість пасажири бронювали місця онлайн через підконтрольних підприємців, а оплату за проїзд здійснювали готівкою водіям під час посадки – переважно поза межами автостанцій.

Частина розрахунків проводилася в іноземній валюті. Отримані кошти не відображалися у бухгалтерській та податковій звітності. За оперативною інформацією, за такою схемою лише за добу могли продавати до сотні квитків. Загальна кількість пасажирів упродовж 2024 – 2026 років становить близько 200 тисяч осіб.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки, зокрема на території автостанції. Вилучено готівку:

  • понад 10 тисяч доларів США,
  • близько 30 тисяч євро,
  • майже 20 тисяч чеських крон,
  • 15 тисяч гривень.

Також вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документацію, записи про продаж квитків і чорнові нотатки.

Крім того, правоохоронці оглянули автобус, яким здійснювали рейси до Чехії. У транспортному засобі виявили документи щодо перевезення пасажирів, майже 20 тисяч гривень, понад 4 тисячі чеських крон, а також мобільний телефон із даними про виконані рейси.

Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Нагадаємо, в Києві скерували до суду обвинувальний акт стосовно семи працівників АТ "Укрзалізниця". Учасники схеми організували перевезення пасажирів без належного оформлення проїзних документів. За один квиток вони отримували від 300 до 500 євро, які ділили між собою.

