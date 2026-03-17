"Тіньові" рейси до ЄС: на Закарпатті викрили схему продажу квитків "у чорну"

Фото: Прокуратура України

Закарпатська обласна прокуратура викрила схему ухилення від сплати податків під час організації міжнародних автобусних перевезень

Закарпатська обласна прокуратура

Йдеться про компанію-перевізника, яка здійснювала регулярні рейси з України до країн Європейського Союзу, зокрема Чехії, Польщі та Словаччини, а також у зворотному напрямку.

За даними слідства, квитки через офіційні каси автостанцій майже не реалізовувалися. Натомість пасажири бронювали місця онлайн через підконтрольних підприємців, а оплату за проїзд здійснювали готівкою водіям під час посадки – переважно поза межами автостанцій.

Частина розрахунків проводилася в іноземній валюті. Отримані кошти не відображалися у бухгалтерській та податковій звітності. За оперативною інформацією, за такою схемою лише за добу могли продавати до сотні квитків. Загальна кількість пасажирів упродовж 2024 – 2026 років становить близько 200 тисяч осіб.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки, зокрема на території автостанції. Вилучено готівку:

понад 10 тисяч доларів США,

близько 30 тисяч євро,

майже 20 тисяч чеських крон,

15 тисяч гривень.

Також вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документацію, записи про продаж квитків і чорнові нотатки.

Крім того, правоохоронці оглянули автобус, яким здійснювали рейси до Чехії. У транспортному засобі виявили документи щодо перевезення пасажирів, майже 20 тисяч гривень, понад 4 тисячі чеських крон, а також мобільний телефон із даними про виконані рейси.

Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

