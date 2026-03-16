Андрей Клименко Руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews info@regionews.ua
16 марта 2026, 23:03

Почему американцы никогда не поймут Иран, РФ и Китай

Это исторически традиционная американская ошибка
иллюстративное фото: из открытых источников
Американцы явно недооценили в своем военно-политическом планировании внутреннюю устойчивость евразийской тоталитарной деспотии.

Они − американцы − настолько "рыночные" и "бизнесовые" по строению своего мышления и настолько самоуверенные, что просто не понимают, как работает такое государство и такое общество, как в современном Иране.

Впрочем, это исторически традиционная американская ошибка − они "зеркалят" восточные деспотии через себя, через свой рыночный мир и ментальность. И современную РФ тоже, и поэтому у них с Россией никогда ничего не получалось, никогда. И сейчас не получится. И с Китаем тоже.

Но ведь мы с вами в нашем военно-политическом планировании или просто в размышлениях и прогнозах не имеем права на подобные ошибки. А к сожалению, к этому очень близко современное активное поколение украинских экспертов, ученых, политиков, которыми я в целом горжусь как украинец.

Это я все о тех, кто смакует и распространяет драматическую официальную информацию Минфина и центробанка РФ о том, как они страдают от санкций в смысле бюджета, секвестра, отраслевых убытков… Просто иногда так жалко − "обнять и плакать".

Друзья и коллеги, в данном случае ошибка и проблема − в том, что вы просто не понимаете (потому что никогда на свое счастье не видели и не испытывали), что в тоталитарных идеологизированных системах главную роль играет и является становым хребтом не рынок, не экономика, не бизнес, не приближенные к Путину олигархи-миллиардеры, не общество. Главную роль играет государственно-партийный и безопасностный аппарат. Аппарат, который захватил все каналы медиа и связи. То есть — абсолютно полный контроль над всем.

И сегодня, когда кажется уже все наконец должны были бы понять давно очевидное − что война не закончится в ближайшее время, что это перспектива лет, а не месяцев, нам в стране нужно такое планирование, такая экспертиза, такие прогнозы, которые бы учитывали эту особенность евразийских тоталитаризмов.

У нас, украинских специалистов, здесь все еще остается преимущество перед нашими главными союзниками − европейцами: мы еще помним, что такое КГБ, против чего боролись и умирали в неизвестности украинские диссиденты. Мы имеем архивы, книги, диссертации, мемуары и т. д. о том, что такое административно-командная система. Которая замалчивала Великий Голод, 10-летнюю борьбу УПА после 1945-го, которая выводила людей 1 мая 1986 года на Крещатик под чернобыльскую радиацию.

Это у нас в Украине мы ее сломали. А в РФ она не просто реанимировалась, а воссоздалась по сталинистским образцам, но усиленным современными технологиями.

Эту систему будет сломать непросто, но у нас нет другого выхода. Поэтому изучаем и исследуем исторического врага глубже, и системнее.

С уважением, от одного из тех, кто был 35−40 лет назад далеко не последним винтиком этой системы в СССР и счастлив тем, что смог порвать с ней.

Китай РФ Иран США политика
Для окончания войны США должны давить на Россию, а не на меня, – Зеленский
12 марта 2026, 09:44
Переговоры Украины, США и РФ: Зеленский рассказал, когда и где состоится встреча
11 марта 2026, 07:55
Стало известно, кто уехал на Ближний Восток договариваться о взаимной помощи Украине
10 марта 2026, 23:02
Все новости »
 
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
