В Киеве пьяный мужчина жестоко избил пенсионерку

Об этом сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел у жилого дома в Днепровском районе Киева. 75-летняя пенсионерка отдыхала на скамейке, когда у нее произошел конфликт с ее нетрезвым соседом. Когда она решила уйти, он настиг ее и ударил кулаком в голову. От удара женщина упала и ударилась головой об асфальт, а нападающий еще несколько раз ударил ее ногой по туловищу.

Пенсионерку госпитализировали с многочисленными ушибами головы, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа.

"Нападающий — 47-летний киевлянин, ранее неоднократно судимый за кражи и совершение домашнего насилия. Ему грозит до 8 лет заключения", - сообщили в полиции.

