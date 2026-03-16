22:07  16 марта
Во Львове прогремели мощные взрывы
19:20  16 марта
Миллионы на психотропах: на Закарпатье разоблачили масштабную нарколабораторию
18:21  16 марта
В Украину идет похолодание с дождями
UA | RU
UA | RU
16 марта 2026, 21:35

В Киеве пьяный мужчина жестоко избил пенсионерку

16 марта 2026, 21:35
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В столице задержан мужчина. Он напал на пожилую соседку

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел у жилого дома в Днепровском районе Киева. 75-летняя пенсионерка отдыхала на скамейке, когда у нее произошел конфликт с ее нетрезвым соседом. Когда она решила уйти, он настиг ее и ударил кулаком в голову. От удара женщина упала и ударилась головой об асфальт, а нападающий еще несколько раз ударил ее ногой по туловищу.

Пенсионерку госпитализировали с многочисленными ушибами головы, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа.

"Нападающий — 47-летний киевлянин, ранее неоднократно судимый за кражи и совершение домашнего насилия. Ему грозит до 8 лет заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, в Ровенском районе правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в другого водителя. Инцидент произошел 22 февраля на АЗС вблизи села Польза. Пострадавшего госпитализировали с проникающими ранениями живота и правого бедра. Следователи начали досудебное расследование.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Избиение нападение
Все новости »
Игорь Луценко
Виталий Портников
Виктор Ягун
Все блоги »