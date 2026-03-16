В Кривом Роге разоблачили двух предпринимателей. Как выяснилось, они присвоили себе почти 2 миллиона гривен из бюджета

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, был заключен договор между высшим образованием и субъектом предпринимательской деятельности. Речь шла о капитальном ремонте крыши общежития, потерпевшего разрушения в результате обстрела.

В общей сложности сумма финансирования работ составила около 6 млн гривен. За определенный период исполнители работ отражали в отчетной и финансовой документации недостоверные данные, безосновательно завысив стоимость строительных материалов. Таким образом, предприниматели присвоили себе около 2 миллионов гривен.

"В настоящее время обвинительный акт в отношении двух фигурантов направлен в суд. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УКУ", - сообщили в милиции.

