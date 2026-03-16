Швеция выделила 56 миллионов евро на поддержку энергетики Украины
Страна выделила дополнительные 56 миллионов евро в поддержку украинской энергетики
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на посольство Швеции в Украине.
"Мы вместе восстанавливаем критическую инфраструктуру, уже готовимся к следующей зиме и обеспечиваем энергетическую безопасность, чтобы Украина оставалась сильной даже в условиях постоянных обстрелов и атак", – отметили в ведомстве.
Таким образом, общий вклад Швеции в Фонд поддержки энергетики вырос до более чем 259 миллионов евро или примерно 13,1 миллиарда гривен.
Как сообщалось, в конце 2025 года Германия выделила 160 млн евро на восстановление украинской энергетической системы. Это самый разовый вклад с момента создания Фонда.
