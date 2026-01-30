08:14  30 січня
Зіткнення авто на Миколаївщині: загинула одна людина та ще двоє травмовані
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
UA | RU
UA | RU
30 січня 2026, 08:19

Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення

30 січня 2026, 08:19
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Увечері 28 січня медики Мукачівської районної лікарні повідомили правоохоронців про госпіталізацію 40-річного чоловіка з проникаючим кульовим пораненням живота

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що поранення чоловік отримав під час полювання у лісовому масиві поблизу села Великі Лучки.

Під час огляду маршруту потерпілого поліцейські виявили речові докази, зокрема одяг із проникаючим отвором та сумку з набоями до мисливської зброї.

У ході слідчих дій правоохоронці з'ясували, що до поранення чоловіка причетний 25-річний мешканець села Великі Лучки. Його оперативно розшукали.

За місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили нарізну мисливську зброю "Remington 783", гладкоствольну рушницю "ТОЗ-34", пістолет типу Флобер та майже пів сотні набоїв.

Встановлено, що вся зброя була зареєстрована відповідно до вимог законодавства.

Попри надану медичну допомогу, від отриманих травм 40-річний потерпілий помер у лікарні.

25-річного чоловіка затримали. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України – вбивство через необережність.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Кривому Розі 40-річний чоловік вдарив знайомого ножем у груди. Правоохоронці оперативно затримали 40-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція мисливці Закарпаття поранення трагедія лікарня чоловік полювання мисливська рушниця
Жителі Закарпаття можуть залишитися без газу
29 січня 2026, 22:07
На Закарпатті затримали чоловіка, який за $10 тисяч обіцяв переправити киянина через Тису
29 січня 2026, 10:23
У Мукачеві п'ятимісячна дитина померла після різкого погіршення стану: поліція розпочала розслідування
28 січня 2026, 19:34
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
У Києві без тепла залишаються ще 378 багатоповерхівок, більшість із них – на Троєщині
30 січня 2026, 09:12
На Чернігівщині онука підпалила власну бабусю: жінку затримали поліцейські
30 січня 2026, 08:58
У Києві ліквідували нелегальну АЗС: поліція вилучила бензовоз та обладнання
30 січня 2026, 08:53
На Харківщині вночі росіяни атакували адмінбудівлю: виникла пожежа
30 січня 2026, 08:41
Донати на ЗСУ – на розваги: у Сумах судитимуть псевдоволонтерів
30 січня 2026, 08:36
Росія атакувала Україну 111 дронами та "Іскандером": є влучання на 15 локаціях
30 січня 2026, 08:28
Зіткнення авто на Миколаївщині: загинула одна людина та ще двоє травмовані
30 січня 2026, 08:14
Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини: є пошкодження
30 січня 2026, 07:58
На Херсонщині через ворожі удари загинули три людини, ще 10 – поранені
30 січня 2026, 07:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »