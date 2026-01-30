Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення

Фото: Національна поліція

Увечері 28 січня медики Мукачівської районної лікарні повідомили правоохоронців про госпіталізацію 40-річного чоловіка з проникаючим кульовим пораненням живота

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що поранення чоловік отримав під час полювання у лісовому масиві поблизу села Великі Лучки.

Під час огляду маршруту потерпілого поліцейські виявили речові докази, зокрема одяг із проникаючим отвором та сумку з набоями до мисливської зброї.

У ході слідчих дій правоохоронці з'ясували, що до поранення чоловіка причетний 25-річний мешканець села Великі Лучки. Його оперативно розшукали.

За місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили нарізну мисливську зброю "Remington 783", гладкоствольну рушницю "ТОЗ-34", пістолет типу Флобер та майже пів сотні набоїв.

Встановлено, що вся зброя була зареєстрована відповідно до вимог законодавства.

Попри надану медичну допомогу, від отриманих травм 40-річний потерпілий помер у лікарні.

25-річного чоловіка затримали. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України – вбивство через необережність.

Досудове розслідування триває.

