В Харьковской области мужчина взорвался на неизвестном предмете и погиб

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Как рассказали в полиции, 61-летний мужчина взорвался на неизвестном взрывном устройстве в селе Малые Проходы. К сожалению, от полученных травм погиб на месте. Правоохранители устанавливают все происшествия трагедии.

Полиция Харьковщины призывает граждан быть максимально осторожными и соблюдать правила минной безопасности. В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним, не пытайтесь перемещать или разбирать. Отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите о находке по номерам 102, 112 или 101. Помните, что даже внешний безопасный предмет может представлять смертельную угрозу", - напоминают в полиции.

Напомним, ранее в Херсонской области мужчина взорвался на мине. Мужчина наступил на "лепесток". В результате взрыва он получил взрывную травму и рваную рану левой стопы.