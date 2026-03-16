16 марта 2026, 21:39

Зеленский заявил, что ВСУ сорвали стратегическое наступление РФ

фото: Офис Президента Украины
Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на март 2026 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

"Хотя атаки постоянны, штурмы продолжаются, но интенсивность штурмов, масштаб противостояния не тот, который был запланирован россиянами и обещан их командованием политическому руководству России. Это важно, потому что наша сила на фронте – это сила абсолютно всех украинских позиций, нашего общения с миром, нашей дипломатии, способности мира быть с нами, какими бы ни были вызовы", – заявил президент Украины.

Зеленский поблагодарил каждого подразделения и всех, кто защищает Украину. Россияне там пытаются придавать себе силы, но их силы мы уничтожаем.

Напомним, Зеленский предложил народным депутатам "работать или уходить на фронт". По его мнению, если депутаты не служат государству в парламенте, должны служить государству на фронте.

Владимир Зеленский политика война РФ Силы обороны
Украинские военные уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса стоимостью $25 миллионов каждый
16 марта 2026, 17:17
Аналог ATACMS: Украина переходит к тестовым ударам новыми баллистическими ракетами FP-7 по РФ
16 марта 2026, 14:55
Потери РФ по состоянию на 16 марта: Генштаб обновил данные
16 марта 2026, 07:50
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Кабмин дополнительно выделит 3 миллиарда на ремонт дорог
16 марта 2026, 23:22
Почему американцы никогда не поймут Иран, РФ и Китай
16 марта 2026, 23:03
Швеция выделила 56 миллионов евро на поддержку энергетики Украины
16 марта 2026, 22:52
В Украине упали цены на базовый овощ борщового набора
16 марта 2026, 22:30
"Заработали" на восстановлении общежития после обстрела: на Днепропетровщине разоблачили схему предпринимателей
16 марта 2026, 22:15
Во Львове прогремели мощные взрывы
16 марта 2026, 22:07
В Харьковской области мужчина взорвался на неизвестном предмете и погиб
16 марта 2026, 21:50
В Киеве пьяный мужчина жестоко избил пенсионерку
16 марта 2026, 21:35
В Киевской области мужчина застрелил 11-летнюю дочь и убил себя
16 марта 2026, 21:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
