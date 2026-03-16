Зеленский заявил, что ВСУ сорвали стратегическое наступление РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

"Хотя атаки постоянны, штурмы продолжаются, но интенсивность штурмов, масштаб противостояния не тот, который был запланирован россиянами и обещан их командованием политическому руководству России. Это важно, потому что наша сила на фронте – это сила абсолютно всех украинских позиций, нашего общения с миром, нашей дипломатии, способности мира быть с нами, какими бы ни были вызовы", – заявил президент Украины.

Зеленский поблагодарил каждого подразделения и всех, кто защищает Украину. Россияне там пытаются придавать себе силы, но их силы мы уничтожаем.

Напомним, Зеленский предложил народным депутатам "работать или уходить на фронт". По его мнению, если депутаты не служат государству в парламенте, должны служить государству на фронте.