16 марта 2026, 18:21

В Украину идет похолодание с дождями

иллюстративное фото: из открытых источников
Теплее всего будет в западных областях, +10…+16 градусов. На остальной территории Украины в течение дня ожидается +8…+11 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, во вторник, 17 марта, уже ощутимо холоднее будет в восточной части Украины, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Там в течение дня ожидается +4…+8 градусов.

"Начинают понемногу появляться дожди – завтра небольшие пройдут в восточной части и околокарпатских областях", – говорится в сообщении.

В Киеве 17 марта ожидается свежая сухая солнечная погода. Ближайшая ночь будет холодной, около нуля, в окрестностях до 2 мороза, в течение дня потеплеет до +7…+9 градусов.

"Ближайшая неделя будет в Украине прохладной, внимательно следите за свежими прогнозами и одевайтесь соответственно", – подытожила Н.Диденко.

Ранее мы сообщали о том, что после потепления в Украину придет новая волна похолодания. Значительное похолодание придет в Украину уже на этой неделе.

