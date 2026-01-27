Фото: иллюстративное

Между двумя знакомыми возникла ссора, завершившаяся ножевым ранением одного из них

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Кривом Роге 25 января во время конфликта 40-летний мужчина ранил ножом 35-летнего знакомого. Инцидент произошел в одной из квартир Покровского района. Пострадавшего срочно госпитализировали в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Согласно данным полиции Днепропетровской области, во время ссоры между мужчинами нападающий схватил нож и ударил пострадавшего в грудную клетку. Медики оценили состояние пострадавшего как стабильное, его жизни пока ничего не угрожает.

Правоохранители оперативно задержали 40-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины, предусматривающей умышленное тяжкое телесное повреждение.

В настоящее время продолжается следствие, решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Полиция продолжает устанавливать все происшествия и проверяет причины конфликта.

