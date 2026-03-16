Миллионы на психотропах: в Закарпатье разоблачили масштабную нарколабораторию

В Закарпатье будут судить злоумышленников, которые зарабатывали на запрещенных веществах. Ежемесячно они производили около 50 килограммов психотропов

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В Закарпатье разоблачили нарколабораторию, где изготовляли психотропные вещества. После этого злоумышленники продавали свой товар. Расчет получали и наличными, и на банковские карты.

Известно, что ежемесячно они производили около 50 кг психотропов. Это примерно 15 миллионов гривен. В ближайшее время руководитель организации и восемь участников предстанут перед судом.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.