В Украине рухнули цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм
В Украине цены на картофель продолжают падать. Главной причиной игроки рынка называют низкий спрос
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Аналитики отметили, что на рынке много некондиционного картофеля, что усложняет ситуацию. Картофель продают в среднем по 6-13 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлой неделей, это примерно на 20% дешевле.
Производители уведомляют о значительных остатках картофеля в хранилищах, тогда как торговая активность на рынке остается достаточно низкой.
При этом если сравнивать цены с прошлым годом, сейчас картофель в среднем на 61% дешевле.
