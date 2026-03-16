В Украине рухнули цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм

Аналитики отметили, что на рынке много некондиционного картофеля, что усложняет ситуацию. Картофель продают в среднем по 6-13 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлой неделей, это примерно на 20% дешевле.

Производители уведомляют о значительных остатках картофеля в хранилищах, тогда как торговая активность на рынке остается достаточно низкой.

При этом если сравнивать цены с прошлым годом, сейчас картофель в среднем на 61% дешевле.

Напомним, ранее в Украине из-за начала активных продаж из хранилищ подешевела морковь. На прошлой неделе в среднем фермеры предлагают морковь по ценам 8-14 гривен за килограмм.