В Украине упали цены на базовый овощ борщового набора
В Украине падают цены на столовую свеклу. Причиной называют рост предложения
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
В начале текущей недели свекла подешевела примерно на 15%. Основные соглашения заключают 4–9 гривен за килограмм (0,09–0,20 доллара США за килограмм) в зависимости от качества продукции и объемов партий. Участники рынка говорят о дополнительном давлении на цены из-за слабого спроса.
Следует отметить, что если сравнивать с прошлым годом, то сейчас столовую свеклу в Украине продают на 65% дешевле.
Напомним, ранее в Украине из-за начала активных продаж из хранилищ подешевела морковь. На прошлой неделе в среднем фермеры предлагают морковь по ценам 8-14 гривен за килограмм.
