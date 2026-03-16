В Украине упали цены на базовый овощ борщового набора

В начале текущей недели свекла подешевела примерно на 15%. Основные соглашения заключают 4–9 гривен за килограмм (0,09–0,20 доллара США за килограмм) в зависимости от качества продукции и объемов партий. Участники рынка говорят о дополнительном давлении на цены из-за слабого спроса.

Следует отметить, что если сравнивать с прошлым годом, то сейчас столовую свеклу в Украине продают на 65% дешевле.

Напомним, ранее в Украине из-за начала активных продаж из хранилищ подешевела морковь. На прошлой неделе в среднем фермеры предлагают морковь по ценам 8-14 гривен за килограмм.