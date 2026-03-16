Кабмин дополнительно выделит 3 миллиарда на ремонт дорог

иллюстративное фото: из открытых источников

Правительство выделит 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на неотложный текущий ремонт дорог с высокой интенсивностью движения

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Правительство распределило 12,6 млрд грн, предусмотренные в государственном бюджете на 2026 год, на ремонт и содержание дорог общего пользования. Из них на текущие работы направляем 4,6 млрд грн", - отметила глава Кабмина.

Текущий ремонт на трассах международного значения должен быть завершен к 1 мая, а все основные работы – к 1 июня 2026 года.

Как сообщалось, в Украине ускорят ремонт дорог. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.