Во Львовской области мужчина силой заливал собакам водку и снимал это на видео

Фото: полиция

Правоохранители начали расследование после появления в соцсетях видео, где мужчина насильно заливает алкоголь в пасти собакам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские выяснили, что происшествие произошло в одном из сел Самборского района. Личность мужчины установили – им оказался 57-летний местный житель.

Следователи открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины). Мужчине грозит до трех лет заключения с конфискацией животных.

Собак у владельца изъяли и передали зоозащитникам. Сейчас животные находятся в безопасности под наблюдением специалистов, им окажут необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Украине усилят ответственность за жестокое обращение с животными. Парламент принял за основу законопроект, приводящий некоторые законодательные акты в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных.