19 января 2026, 17:41

РФ за сутки атаковала 4 района Днепропетровской области: полиция показала последствия обстрелов

19 января 2026, 17:41
Фото: пресс-служба полиции
В течение суток российские войска осуществили серию атак по четырем районам Днепропетровской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Под вражеским огнем оказались общины Синельниковского, Никопольского, Криворожского и Днепровского районов. Правоохранители на местах ударов фиксируют последствия обстрелов и документируют очередные военные преступления РФ.

В Синельниковском районе дроны поразили Николаевскую, Васильковскую, Иларионовскую и Раевскую громады. В результате атак повреждены частные дома, объекты инфраструктуры, транспортные средства и нежилое здание.

Следователи уже провели первичный осмотр территорий и собрали доказательства для открытых уголовных производств.

Наиболее интенсивные удары понесла Никопольщина. За 18 января армия РФ осуществила около 50 обстрелов района. Повреждена инфраструктура, жилой дом и гараж.

Отдельные удары дронами были направлены по месту несения службы полицейских. За сутки на линию 102 поступило более 20 обращений от жителей о вражеских атаках.

Также обстрелы зафиксировали в Грушевской громаде на Криворожье и в Солонянской громаде Днепровского района. В обоих случаях повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Напомним, российские войска атаковали беспилотниками Синельниковский район Днепропетровской области. Повреждены газопровод и объекты инфраструктуры в нескольких общинах.

