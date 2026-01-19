Пыталась прыгнуть с моста: на Закарпатье полиция спасла женщину

Фото: Национальная полиция

В Тячевском районе правоохранители предотвратили трагедию и спасли 44-летнюю женщину, которая пыталась прыгнуть с моста в реку

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

На днях на линию "102" поступило сообщение от женщины, которая заявила о намерении совершить самоубийство и находилась на мосту в одном из населенных пунктов района.

По вызову немедленно выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции Тячевского районного отдела. Правоохранители оперативно установили контакт с женщиной, сняли ее с края моста и оказали психологическую поддержку.

Прибывшие медики осмотрели гражданку и оказали квалифицированную помощь. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, после чего женщину передали родным.

Напомним, в Днепропетровской области 17-летняя девушка прыгнула из окна многоэтажки. Вероятной причиной такого поступка стал личный конфликт – девушка пыталась покончить с собой после ссоры с парнем.