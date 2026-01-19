09:15  19 січня
19 січня 2026, 10:52

Намагалась стрибнути з мосту: на Закарпатті поліція врятувала жінку

19 січня 2026, 10:52
Фото: Національна поліція
У Тячівському районі правоохоронці запобігли трагедії та врятували 44-річну жінку, яка намагалася стрибнути з мосту в річку

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Зазначається, що днями на лінію "102" надійшло повідомлення від жінки, яка заявила про намір вчинити самогубство та перебувала на мосту в одному з населених пунктів району.

На виклик негайно виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції Тячівського районного відділу. Правоохоронці оперативно встановили контакт із жінкою, зняли її з краю мосту та надали психологічну підтримку.

Медики, які прибули на місце, оглянули громадянку та надали кваліфіковану допомогу. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує, після чого жінку передали рідним.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 17-річна дівчина стрибнула з вікна багатоповерхівки. Ймовірною причиною такого вчинку став особистий конфлікт – дівчина намагалася покінчити з собою після сварки з хлопцем.

