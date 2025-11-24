Киевлянин до смерти избил 58-летнюю женщину: ему грозит до 15 лет тюрьмы

Иллюстративное фото: из открытых источников

Полицейские задержали 36-летнего киевлянина, во время домашнего застолья до смерти избившего свою 58-летнюю подругу

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

В Святошинское управление полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в квартире его товарища он обнаружил тело женщины без признаков жизни.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного управления. Было установлено, что погибшая – 58-летняя жительница Киева – имела на теле следы избиения.

По данным следствия, 36-летний владелец квартиры и 58-летняя женщина дружили и вместе отдыхали дома у мужчины. Во время общения и употребления алкоголя между ними возник конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове, от чего она упала на пол, после чего нанес еще один удар, и, оставив ее без сознания, покинул квартиру. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Следователи сообщили подозреваемому о совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

