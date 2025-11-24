08:10  24 ноября
На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача
Сбрасывал бутылки с полок: в Киеве пьяный мужчина устроил погром в супермаркете
В Черкасской области в результате ДТП на трассе погибли два человека, еще двое – травмированы
24 ноября 2025, 07:56

Киевлянин до смерти избил 58-летнюю женщину: ему грозит до 15 лет тюрьмы

Иллюстративное фото: из открытых источников
Полицейские задержали 36-летнего киевлянина, во время домашнего застолья до смерти избившего свою 58-летнюю подругу

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

В Святошинское управление полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в квартире его товарища он обнаружил тело женщины без признаков жизни.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного управления. Было установлено, что погибшая – 58-летняя жительница Киева – имела на теле следы избиения.

По данным следствия, 36-летний владелец квартиры и 58-летняя женщина дружили и вместе отдыхали дома у мужчины. Во время общения и употребления алкоголя между ними возник конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове, от чего она упала на пол, после чего нанес еще один удар, и, оставив ее без сознания, покинул квартиру. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Следователи сообщили подозреваемому о совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, одесские полицейские задержали 38-летнего мужчину, беспощадно избившего отца-пенсионера. О госпитализации 67-летнего мужчины с тяжелыми травмами правоохранителям сообщили врачи. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

