17 грудня 2025, 15:27

На Закарпатті двоє чоловіків жорстоко побили пенсіонерку заради вина

17 грудня 2025, 15:27
Фото: Національна поліція
На Хустщині двоє раніше судимих побили пенсіонерку, щоб викрасти алкоголь – поліція затримала грабіжників

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 16 грудня ввечері до поліції надійшло повідомлення від мешканки села Іза Хустського району. Жінка розповіла, що її 86-річну бабусю побили невідомі чоловіки.

Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків, застосувавши дерев'яну палицю, завдали пенсіонерці тілесних ушкоджень, а потім викрали з підвалу кілька пляшок вина та втекли.

За описом поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 27 та 28 років, які раніше вже відбували покарання за майнові злочини.

Оперативники затримали обох підозрюваних, наразі їх поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували дії нападників за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (розбій). Триває слідство, поліцейські готують матеріали для повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, поліцейські затримали 36-річного киянина, який під час домашнього застілля до смерті побив свою 58-річну подругу. Правоохоронці розшукали та затримали чоловіка. Слідчі повідомили підозрюваному про вчинення умисного вбивства.

На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
17 грудня 2025, 08:16
У Кривому Розі 21-річний син підпалив автомобіль матері після конфлікту – поліція розкрила деталі
16 грудня 2025, 19:22
На Харківщині чоловік напав на знайомого з ножем: вдарив прямо в груди
16 грудня 2025, 18:45
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
В Україні можуть запровадити новий податок
17 грудня 2025, 17:21
Жителя Хмельниччини засудили до 3 років ув’язнення за сприяння незаконному перетину держкордону
17 грудня 2025, 17:03
На Прикарпатті водій влаштував "перегони" і збив людину на смерть
17 грудня 2025, 16:55
Зеленський швидко зняв відео, а потім всіх стирали з лиця землі: що ж насправді відбувається у Куп'янську
17 грудня 2025, 16:45
У Києві іноземцям "продавали" українок для шлюбу
17 грудня 2025, 16:35
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
17 грудня 2025, 16:14
На Київщині жінка під час сварки вбила коханого ножем
17 грудня 2025, 15:55
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
17 грудня 2025, 15:50
За 15 км від фронту на Запоріжжі: 150 дітей залишаються вдома попри атаки дронів
17 грудня 2025, 15:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
