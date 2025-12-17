На Закарпатті двоє чоловіків жорстоко побили пенсіонерку заради вина

Фото: Національна поліція

На Хустщині двоє раніше судимих побили пенсіонерку, щоб викрасти алкоголь – поліція затримала грабіжників

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 16 грудня ввечері до поліції надійшло повідомлення від мешканки села Іза Хустського району. Жінка розповіла, що її 86-річну бабусю побили невідомі чоловіки.

Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків, застосувавши дерев'яну палицю, завдали пенсіонерці тілесних ушкоджень, а потім викрали з підвалу кілька пляшок вина та втекли.

За описом поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 27 та 28 років, які раніше вже відбували покарання за майнові злочини.

Оперативники затримали обох підозрюваних, наразі їх поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували дії нападників за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (розбій). Триває слідство, поліцейські готують матеріали для повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

