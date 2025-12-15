Смертельна аварія з підлітками на Закарпатті: неповнолітній водій влетів у вантажівку, загинула 15-річна дівчина

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Закарпатської області

15-річний водій Volkswagen Passat не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. У результаті він зіткнувся з вантажівкою Iveco, яка була припаркована на узбіччі. Від отриманих травм 15-річна пасажирка легковика загинула на місці.

Ще одна 15-річна пасажирка та неповнолітній водій серйозних травм не отримали. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, також буде призначено ряд експертних досліджень. Окремо поліцейські з’ясовують як підліток, який не має права керувати транспортним засобом, отримав доступ до автомобіля", - повідомили в поліції.

