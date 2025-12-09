На Закарпатті стався землетрус
У понеділок, 8 грудня, у Закарпатській області зафіксували землетрус амплітудою 1,8
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головний центр спецконтролю.
"8 грудня 2025 року зареєстровано землетрус із території Закарпатської області (район села Холмовець), магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за класифікацією землетрусів цей поштовх відноситься до невідчутних.
Нагадаємо, 9 грудня мокрий сніг очікується на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та подекуди Черкащині. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях – дощі.
