Фото: БЕБ

Правоохоронці на Закарпатті перешкодили незаконному вивезенню майже 20 куб. метрів букової деревини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Бюро економічної безпеки.

Вантажівка місцевого підприємця прибула до одного з пунктів пропуску з наміром перетнути кордон у напрямку Румунії.

Під час митного контролю з’ясувалося, що подані водієм документи містять недостовірні відомості про вантаж.

Правоохоронці вилучили деревину – загалом майже 20 м³ – орієнтовною вартістю понад 180 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201-1 ККУ (переміщення лісоматеріалів із приховуванням від митного контролю). Триває досудове розслідування.

