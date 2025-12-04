10:34  04 грудня
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
09:30  04 грудня
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
08:12  04 грудня
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2025, 09:49

На Закарпатті зупинили контрабанду деревини

04 грудня 2025, 09:49
Читайте также на русском языке
Фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці на Закарпатті перешкодили незаконному вивезенню майже 20 куб. метрів букової деревини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Бюро економічної безпеки.

Вантажівка місцевого підприємця прибула до одного з пунктів пропуску з наміром перетнути кордон у напрямку Румунії.

Під час митного контролю з’ясувалося, що подані водієм документи містять недостовірні відомості про вантаж.

Правоохоронці вилучили деревину – загалом майже 20 м³ – орієнтовною вартістю понад 180 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201-1 ККУ (переміщення лісоматеріалів із приховуванням від митного контролю). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Волині викрили схему контрабанди авто під виглядом гуманітарної допомоги для військових. Правоохоронці вилучили у фігурантів майже 3 млн грн готівкою та чотири автомобілі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття БЕБ експорт деревина контрабанда
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Хмельниччині легковик врізався в дерево: водій загинув на місці
04 грудня 2025, 11:41
Уряд готується до масштабних кадрових ротацій у грудні – Железняк
04 грудня 2025, 11:35
В Україні змінились ціни на цибулю: скільки тепер платити за кілограм
04 грудня 2025, 11:30
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
04 грудня 2025, 11:26
Жителька Волині намагалася незаконно ввезти в Україну 23 iPhone 17 Pro Max
04 грудня 2025, 11:19
Поліція Дніпропетровщини запобігла продажу історичних артефактів
04 грудня 2025, 11:04
Коли ми переможемо: шлях, що починається всередині нас
04 грудня 2025, 10:52
В Одесі росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після попередньої атаки
04 грудня 2025, 10:46
Смерть дитини у столичній стоматології: лікарці-анестезіологу повідомили про підозру
04 грудня 2025, 10:39
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
04 грудня 2025, 10:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »