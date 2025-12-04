На Закарпатті зупинили контрабанду деревини
Правоохоронці на Закарпатті перешкодили незаконному вивезенню майже 20 куб. метрів букової деревини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням Бюро економічної безпеки.
Вантажівка місцевого підприємця прибула до одного з пунктів пропуску з наміром перетнути кордон у напрямку Румунії.
Під час митного контролю з’ясувалося, що подані водієм документи містять недостовірні відомості про вантаж.
Правоохоронці вилучили деревину – загалом майже 20 м³ – орієнтовною вартістю понад 180 тис. грн.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201-1 ККУ (переміщення лісоматеріалів із приховуванням від митного контролю). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Волині викрили схему контрабанди авто під виглядом гуманітарної допомоги для військових. Правоохоронці вилучили у фігурантів майже 3 млн грн готівкою та чотири автомобілі.