13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:47  05 ноября
В Винницкой области микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 12:24

В Тернопольской области будут судить мужчину, который за взятки обещал помочь избежать мобилизации

05 ноября 2025, 12:24
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
До 5 лет лишения свободы грозит жителю Тернопольщины, который за взятки обещал решить вопрос избегания мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

У жительницы Тернополя 56-летний злоумышленник взял 6000 долларов за изготовление военно-учетных документов, свидетельствующих о непригодности ее сына к службе в рядах ВСУ, а когда "клиентка" обнаружила, что в информационной системе "Оберег" ее сын числится в розыске о нарушении законо фигуранта тот предложил часть ранее заплаченных средств направить на то, чтобы аннулировать эту процедуру.

За решение вопроса с мобилизацией еще одного клиента злоумышленник требовал уже 12 000 долларов.

Организатора коррупционной схемы задержали. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области руководитель колледжа организовал коррупционную схему на мужчинах призывного возраста. За свои "услуги" он брал 1000-2000 долларов.

Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
