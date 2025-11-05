В Тернопольской области будут судить мужчину, который за взятки обещал помочь избежать мобилизации

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

До 5 лет лишения свободы грозит жителю Тернопольщины, который за взятки обещал решить вопрос избегания мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

У жительницы Тернополя 56-летний злоумышленник взял 6000 долларов за изготовление военно-учетных документов, свидетельствующих о непригодности ее сына к службе в рядах ВСУ, а когда "клиентка" обнаружила, что в информационной системе "Оберег" ее сын числится в розыске о нарушении законо фигуранта тот предложил часть ранее заплаченных средств направить на то, чтобы аннулировать эту процедуру.

За решение вопроса с мобилизацией еще одного клиента злоумышленник требовал уже 12 000 долларов.

Организатора коррупционной схемы задержали. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области руководитель колледжа организовал коррупционную схему на мужчинах призывного возраста. За свои "услуги" он брал 1000-2000 долларов.