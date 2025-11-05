Фото: ДПСУ

Оперативники прикордонної служби та поліції викрили групу переправників на Закарпатті, які організовували незаконний перетин кордону з Угорщиною. Чотирьох мешканців Берегівського району затримали під час спільної операції

Про це повідомляє ДПСУ, передає RegioNews.

Зловмисники доставляли людей до річки Тиса та переправляли їх човнами на територію сусідньої країни. Кожна "послуга" коштувала порушникам близько 8000 доларів. Для контролю переміщення клієнтів ділки використовували квадрокоптер і GPS-трекери, а для перевезення – п'ять автомобілів.

Правоохоронці вилучили техніку та транспортні засоби, які використовувалися у незаконній діяльності. Наразі тривають слідчі дії, а затриманим загрожує кримінальна відповідальність за організацію нелегальних переправ через державний кордон.

Співробітники прикордонної служби зазначили, що такі операції дозволяють ефективно блокувати незаконні маршрути та запобігати переправленню людей за кордон поза контролем держави.

Нагадаємо, полковник Міноборони пропонував чоловікам допомогу у незаконному перетині кордону з Україною до Молдови за 7,5 тисячі євро. Для цього він планував використати службовий автомобіль та провести їх через гірсько-лісисту місцевість Рахівського району.