В Закарпатье 59-летний водитель сбил пешехода: мужчина погиб на месте
Полиция расследует трагическое ДТП, которое произошло 28 октября в селе Кострина Ужгородского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
По сообщению правоохранителей, водитель наехал на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода.
Предварительно установлено, что 59-летний житель села Люта за рулем автомобиля Volkswagen двигался по улице Центральная, когда произошла авария. В результате столкновения 61-летний местный житель погиб на месте. Полицейские отметили, что водитель был трезв.
На место происшествия прибыли сотрудники Отделения полиции №2 Ужгородского райуправления и следователи ГУНП Закарпатской области. Они осмотрели место происшествия и опросили свидетелей, чтобы установить обстоятельства трагедии.
По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающее ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Следователи продолжают расследование для выяснения всех деталей.
