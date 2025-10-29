13:17  29 октября
Призвал к насилию над ТЦК: в Черниговской области судили YouTube-блогера
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 14:40

В Закарпатье 59-летний водитель сбил пешехода: мужчина погиб на месте

29 октября 2025, 14:40
Фото: пресс-служба полиции
Полиция расследует трагическое ДТП, которое произошло 28 октября в селе Кострина Ужгородского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По сообщению правоохранителей, водитель наехал на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода.

Предварительно установлено, что 59-летний житель села Люта за рулем автомобиля Volkswagen двигался по улице Центральная, когда произошла авария. В результате столкновения 61-летний местный житель погиб на месте. Полицейские отметили, что водитель был трезв.

Место ДТП в селе Кострина

На место происшествия прибыли сотрудники Отделения полиции №2 Ужгородского райуправления и следователи ГУНП Закарпатской области. Они осмотрели место происшествия и опросили свидетелей, чтобы установить обстоятельства трагедии.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающее ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Следователи продолжают расследование для выяснения всех деталей.

Ранее сообщалось, в Черкассах произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки, в результате которой есть пострадавшие. Предварительно установлено, что 70-летний водитель Daewoo не пропустил маршрутный автобус Volvo, что привело к столкновению.

