Фото: пресслужба поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Під час операції правоохоронці викрили 46-річного місцевого жителя, який організовував перетин кордону за винагороду у 7000 доларів з кожної особи.

За даними слідства, фігурант надавав клієнтам інструктаж, забезпечував трансфер до кордону з Румунією та спорядження для переправи через річку. Поліцейські задокументували одну з зустрічей переправника з клієнтом, а ввечері того ж дня затримали зловмисника під час відстеження прикордонних нарядів на ділянці, де планувався незаконний перехід.

Слідчі продовжують досудове розслідування

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Слідчі продовжують досудове розслідування для встановлення всіх обставин справи.

