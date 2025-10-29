13:17  29 жовтня
Закликав до насильства над ТЦК: на Чернігівщині судили YouTube-блогера
11:33  29 жовтня
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 14:58

На Закарпатті викрили переправника військовозобов'язаних через кордон за $7000

29 жовтня 2025, 14:58
Фото: пресслужба поліції
У Тячівському районі Закарпатської області поліція блокувала незаконну схему переправлення військовозобов’язаних через державний кордон

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Під час операції правоохоронці викрили 46-річного місцевого жителя, який організовував перетин кордону за винагороду у 7000 доларів з кожної особи.

За даними слідства, фігурант надавав клієнтам інструктаж, забезпечував трансфер до кордону з Румунією та спорядження для переправи через річку. Поліцейські задокументували одну з зустрічей переправника з клієнтом, а ввечері того ж дня затримали зловмисника під час відстеження прикордонних нарядів на ділянці, де планувався незаконний перехід.

Слідчі продовжують досудове розслідування

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Слідчі продовжують досудове розслідування для встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили 21-річного молодика, який організовував незаконний перетин кордону за 5000 доларів. Його затримали під час спроби перевезти ухилянта на мотоциклі між селами Жадень та Переброди.

Закарпаття переправа ухилення від мобілізації військовозобовʼязані кордон затримання
