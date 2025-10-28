"Гуманитарка" превратилась в бизнес: в Закарпатье разоблачили схему продажи авто для волонтеров

Фото: Департамент Стратегических Расследований Нацполиции

Правоохранители разоблачили незаконную схему по продаже автомобилей, ввозимых в Украину под видом гуманитарной помощи

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований, передает RegioNews.

По данным полиции, к сделке причастны директор одного из благотворительных фондов и его сообщник. Своими действиями они нанесли государству ущерб и незаконно заработали около 1,8 миллиона гривен.

Правоохранители разоблачили схему продажи гуманитарных авто

Следователи установили, что подозреваемые завозили автомобили по упрощенной процедуре, без уплаты таможенных платежей, якобы для нужд благотворительной организации. Вместо передачи транспорта волонтерам или военным, мужчины выставляли авто на продажу на местном авторынке. Чтобы скрыть следы преступления, на них устанавливали номерные знаки из других ранее официально растаможенных машин.

Злоумышленники завозили машины без пошлины

В ходе расследования правоохранители задокументировали несколько случаев продаж таких автомобилей на общую сумму почти 1,8 миллиона гривен. На основании собранных улик следственные полиции сообщили о подозрении руководителю благотворительного фонда. Его сообщник получил аналогичное подозрение раньше.

Действия обоих квалифицировали по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Закарпатье правоохранители разоблачили похожую схему по продаже автомобилей, которые завозились под видом гуманитарной помощи. Организаторы использовали фиктивные документы благотворительного фонда.