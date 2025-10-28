Фото: пресс-служба полиции

В Здолбунове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три пешехода, среди них – малолетний ребенок. Инцидент произошел 27 октября около 21:00 на улице Центральной

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным следствия, 23-летний водитель автомобиля BMW, житель села Новомильск, двигаясь в пределах населенного пункта, не учел дорожную обстановку и не соблюдал безопасную скорость. В результате он допустил наезд на троих пешеходов, шедших в попутном направлении по краю проезжей части.

На месте работали правоохранители и медики

После удара 29-летнего жителя Здолбунова с многочисленными переломами и политравмой госпитализировали в медучреждение. Его 22-летняя знакомая получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Двухлетнего ребенка, которого женщина везла в коляске, госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга для дальнейшего наблюдения врачей.

Авария произошла в темное время суток

Освидетельствование показало, что водитель находился в трезвом состоянии. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения правоохранители открыли уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Тернополе детские развлечения закончились травмами – электросамокат сбил 5-летнюю девочку возле площадки. За рулем транспортного средства находился 12-летний местный житель, обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.