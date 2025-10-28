"Гуманітарка" перетворилась на бізнес: на Закарпатті викрили схему продажу авто для волонтерів

Фото: Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції

Правоохоронці викрили незаконну схему з продажу автомобілів, які ввозилися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань, передає RegioNews.

За даними поліції, до оборудки причетні директор одного з благодійних фондів та його спільник. Своїми діями вони завдали державі збитків і незаконно заробили близько 1,8 мільйона гривень.

Правоохоронці викрили схему продажу гуманітарних авто

Слідчі встановили, що підозрювані завозили автомобілі за спрощеною процедурою, без сплати митних платежів, нібито для потреб благодійної організації. Замість передання транспорту волонтерам або військовим, чоловіки виставляли автівки на продаж на місцевому авторинку. Щоб приховати сліди злочину, на них встановлювали номерні знаки з інших, раніше офіційно розмитнених машин.

Зловмисники завозили машини без мита

У ході розслідування правоохоронці задокументували кілька випадків продажу таких автомобілів на загальну суму майже 1,8 мільйона гривень. На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили про підозру керівнику благодійного фонду. Його спільник отримав аналогічну підозру раніше.

Дії обох кваліфікували за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті правоохоронці викрили схожу схему із продажу автомобілів, які завозилися під виглядом гуманітарної допомоги. Організатори використовували фіктивні документи благодійного фонду.