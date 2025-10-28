14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
12:03  28 жовтня
У Тернополі водій маршрутки збив жінку
09:12  28 жовтня
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
28 жовтня 2025, 13:12

"Гуманітарка" перетворилась на бізнес: на Закарпатті викрили схему продажу авто для волонтерів

28 жовтня 2025, 13:12
Фото: Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції
Правоохоронці викрили незаконну схему з продажу автомобілів, які ввозилися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань, передає RegioNews.

За даними поліції, до оборудки причетні директор одного з благодійних фондів та його спільник. Своїми діями вони завдали державі збитків і незаконно заробили близько 1,8 мільйона гривень.

Правоохоронці викрили схему продажу гуманітарних авто

Слідчі встановили, що підозрювані завозили автомобілі за спрощеною процедурою, без сплати митних платежів, нібито для потреб благодійної організації. Замість передання транспорту волонтерам або військовим, чоловіки виставляли автівки на продаж на місцевому авторинку. Щоб приховати сліди злочину, на них встановлювали номерні знаки з інших, раніше офіційно розмитнених машин.

Зловмисники завозили машини без мита

У ході розслідування правоохоронці задокументували кілька випадків продажу таких автомобілів на загальну суму майже 1,8 мільйона гривень. На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили про підозру керівнику благодійного фонду. Його спільник отримав аналогічну підозру раніше.

Дії обох кваліфікували за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті правоохоронці викрили схожу схему із продажу автомобілів, які завозилися під виглядом гуманітарної допомоги. Організатори використовували фіктивні документи благодійного фонду.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
