Фото: з відкритих джерел

Журналісти Bihus.Info з'ясували, що очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький не вказав у декларації колишню дружину та її бізнеси і нерухомість

Про це йдеться у новому розслідуванні, передає RegioNews.

У декларації посадовця майже немає майна, а також відсутні згадки про дружину, з якою він нібито розлучився ще у 2016 році. Втім, журналісти помітили, що пара продовжує проживати разом у маєтку в історичному центрі Ужгорода, який оформлений на колишнього тестя Білецького.

За даними Bihus.Info, з початку повномасштабного вторгнення Мирослав Білецький та його ексдружина виїздили за кордон щонайменше 8 разів, 7 з яких на автівці, записаній на жінку.

Оксана Білецька активно займається бізнесом і має частки у низці компаній, серед партнерів яких є впливові регіональні нардепи – Василь Петьовка та Валерій Лунченко. Разом вони володіють 5 теле- і радіокомпаніями.

Раніше жінка мала спільний бізнес з контрабандистом і колишнім митником Валерієм Пересоляком, внесеним до санкційного списку РНБО, а також з керівником комунального підприємства Виноградівської міської ради Артуром Шерегі, у якого виявлені російські активи та паспорт.

Окрім цього, ексдружина та діти Білецького мають частки у компаніях, бенефіціарами яких є колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та колишній нардеп Ігор Котвіцький.

Також у двох агрокомпаніях Авакова та Котвіцького журналісти виявили частку начебто дружини старшого сина Білецького – Мирослави Опшитош, яка не зазначена в деклараціях сина Дмитра. Їй належить земельна ділянка у центрі Хуста під ЖК "Shayan lux house", 220 м² нерухомості в самому ЖК, дві квартири в Хусті, кілька гектарів землі у курортному Шаяні та торгові приміщення на ринку.

У коментарі журналістам Bihus.Info щодо відсутності ексдружини в декларації Мирослав Білецький заявив, що в нього "не виникало юридичного обов'язку щодо такого декларування". А також додав, що на його "роботу як керівника ОВА не можуть і не впливають сторонні люди".

Нагадаємо, українські посадовці "напомилялись" у деклараціях майже на 6 млрд грн. Кожна третя перевірена декларація (423 випадки) містила ознаки подання свідомо неправдивих даних.