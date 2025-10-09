Фото: ДСНС

В середу, 8 жовтня, під час спуску з гори Говерла двоє туристів втратили орієнтир і заблукали

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Рятувальники отримала повідомлення близько 17:00. З’ясувалося, що через темну пору доби, густий туман і складні погодні умови 31-річна мешканка Кременчука та 43-річний громадянин США не змогли самостійно спуститися з вершини.

Туристи промокли, змерзли та потребували допомоги поблизу екологічного пункту "Перемичка".

Завдяки отриманим координатам рятувальники близько 20:00 знайшли заблукалих в урочищі Сідловина. Обоє були у задовільному стані – їх доправили до села Луги.

Нагадаємо, 29 вересня у Карпатах рятувальники знайшли матір і її 14-річного сина, які заблукали на Говерлі через різке погіршення погоди.