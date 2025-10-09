Під час спуску з Говерли заблукали українка та американець: їх знайшли рятувальники
В середу, 8 жовтня, під час спуску з гори Говерла двоє туристів втратили орієнтир і заблукали
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Рятувальники отримала повідомлення близько 17:00. З’ясувалося, що через темну пору доби, густий туман і складні погодні умови 31-річна мешканка Кременчука та 43-річний громадянин США не змогли самостійно спуститися з вершини.
Туристи промокли, змерзли та потребували допомоги поблизу екологічного пункту "Перемичка".
Завдяки отриманим координатам рятувальники близько 20:00 знайшли заблукалих в урочищі Сідловина. Обоє були у задовільному стані – їх доправили до села Луги.
Нагадаємо, 29 вересня у Карпатах рятувальники знайшли матір і її 14-річного сина, які заблукали на Говерлі через різке погіршення погоди.
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого
09 жовтня 2025, 14:35В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11У Києві будуть судити чоловіка, який вбив собаку
09 жовтня 2025, 13:57Росіяни атакували потяг у Чернігівській області
09 жовтня 2025, 13:50Іповенція під Запоріжжям: незвичайний метод реабілітації для військових
09 жовтня 2025, 13:44Сім днів пошуків: на Полтавщині знайшли тіло батька родини, що потонула
09 жовтня 2025, 13:39Військові, які перебували у полоні, отримуватимуть 50 000 грн щомісяця
09 жовтня 2025, 13:24Нобель як маркер впливу: що означає премія для стратегії Трампа
09 жовтня 2025, 13:22"Утеплився" сигаретами: волинянин намагався вивезти до Польщі 200 пачок під одягом
09 жовтня 2025, 13:07Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
09 жовтня 2025, 13:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »